Ferveur sous affrètement : le simulacre d’une liesse populaire à l’accueil de Macky Sall

Le retour au pays de l’ancien président Macky Sall aura donné le spectacle d’une ferveur bien factice. Si d’aucuns qualifient de « populaire » la liesse qui l’entourait, force est de constater que la foule présente n'était que le fruit d'un déploiement logistique d'envergure, orchestré à coups d'autocars.



Dans leur écrasante majorité, les Sénégalais ont brillé par leur indifférence, refusant de céder à l’élan spontané d'un accueil chaleureux. Malgré ces efforts de mise en scène, l'affluence est restée singulièrement modeste, loin des grandes effervescences d'autrefois.



Les images, implacables et révélatrices, trahissent la manœuvre : les rares présents furent convoyés par des lieutenants de l’ancien régime en quête de visibilité, à l'instar d'Abdou Karim Sall, dont les pancartes à l'effigie des initiales « AKS » saturaient l'espace visuel au détriment du héros du jour.



Face à ce simulacre, une question taraude notre esprit :Où était donc le grand public, le Sénégal authentique ?



Ce spectacle de soumission logistique s'avère profondément préoccupant pour notre démocratie. Il convoque, par contraste, le souvenir impérissable du président Abdoulaye Wade, dont les retours d'exil suscitaient des marées humaines, vibrantes et profondément sincères.



Le contraste est saisissant avec la déambulation de cet après-midi, où un ex-chef d'État, de passage sur sa terre natale, semble mendier l'onction de son successeur pour appuyer sa quête d'un destin international au secrétariat général des Nations Unies.