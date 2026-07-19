"C’est avec humilité que je reçois la confiance témoignée à notre nation, désormais appelée à assumer la présidence en exercice de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Je tiens à exprimer ma gratitude envers mes pairs, Chefs d’État et de Gouvernement, pour cette marque d'estime et pour l'esprit de fraternité qui a guidé nos travaux. J'adresse également mes vives félicitations au Général d'Armée Birame Diop pour son élection à la présidence de la Commission, et l'assure de mon indéfectible soutien. Vive la CEDEAO ! Vive une Afrique de l'Ouest unie et réconciliée !" post le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye
Accession du Sénégal à la présidence de la CEDEAO : le message d'unité du Chef de l'État
Rédigé par Dakarposte le Dimanche 19 Juillet 2026 à 22:00 modifié le Lundi 20 Juillet 2026 - 00:00
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