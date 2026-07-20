Acte de vandalisme dans mosquées dakarois : les forces de l’ordre sur la piste d'un suspect

Cet individu, guidé par des motivations encore obscures, suscite une vive indignation à Dakar en se livrant à des actes de profanation récurrents : le déversement d'huile de moteur au sein de plusieurs mosquées de la capitale.



Selon des informations relayées "on line", précisément d'après une publication sur Facebook à l'actif du sieur Sidy Abass Seven, les agissements de cet homme ont pu être immortalisés par des caméras de surveillance.



Face à la gravité de ces faits, l'efficacité éprouvée des Forces de Défense et de Sécurité ne laisse planer aucun doute quant à la suite des événements.



En tous cas, Dakarposte a appris que les services de police et de gendarmerie sont d'ores et déjà mobilisés pour appréhender le suspect.



Cette interpellation permettra non seulement d'appliquer les sanctions pénales requises, mais aussi de conduire les auditions nécessaires afin de mettre au clair les mobiles profonds de ces actes blasphématoires.



Suivant l'évolution de cette affaire avec la plus grande vigilance, Dakarposte s'engage à apporter de nouveaux éclaircissements dès que l'enquête enclenchée aura progressé.

Affaire à suivre..

