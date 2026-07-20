La grande famille de la Jeanne d'Arc pleure un illustre serviteur : Hommage au Commissaire Abdoulaye Diouf

L'étoffe d'un grand commis de l'État

La nation sénégalaise et la communauté de la Jeanne d'Arc de Dakar sont en deuil à la suite du rappel à Dieu du Commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, Abdoulaye Diouf. Ancien directeur général adjoint de la sûreté nationale, il laisse derrière lui l'image indélébile d'un homme de valeur et d'un brillant haut fonctionnaire.





Une légende et un fervent défenseur des Bleu et Blanc

Au-delà de ses éminentes fonctions régaliennes, le Commissaire Diouf était une figure historique et un membre passionné de la section de basket-ball de la Jeanne d'Arc de Dakar. Son attachement viscéral pour son club de cœur transcendait ses obligations professionnelles. Il a toujours défendu avec fierté les couleurs de la JA, y compris sur les parquets face aux équipes de la police.





Le départ d'un frère et d'un modèle

C'est avec une profonde tristesse et un vibrant témoignage d'affection que ses proches saluent la mémoire d'un frère aîné bienveillant, dont la droiture et l'engagement ont marqué ceux qui l'ont côtoyé.

Que le Tout-Puissant l'accueille en son Paradis éternel et veille sur sa famille éplorée.

