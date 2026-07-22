Actes contre nature et trafic international de cocaïne : F. B. Guèye et ses coaccusés écroués

F. B. Guèye, fille du vice-président de l’ONG Jamra, Mame Matar Guèye, est désormais fixée sur son sort judiciaire. Son dossier a été officiellement confié au juge du sixième cabinet d'instruction. Selon les informations rapportées par Seneweb, l’inculpée ainsi que l’ensemble de ses coaccusés ont été placés sous mandat de dépôt à l’issue de leur comparution devant le magistrat instructeur. Cette ouverture d'information judiciaire fait suite à une décision du procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, après un second retour de parquet.



Pour rappel, la mise en cause avait été appréhendée par les éléments de la brigade de gendarmerie de Faidherbe. Elle se trouvait alors en compagnie de son partenaire présumé, R. S. Guissé, et de deux ressortissants nigérians, K. M. Ogbu et M. Nwafor. De lourds chefs d’inculpation pèsent sur l'ensemble du groupe, notamment l’association de malfaiteurs, la détention et l’usage de cocaïne, ainsi que le trafic international de stupéfiants.



Au cours des investigations, les enquêteurs de la gendarmerie ont affirmé avoir découvert, au sein du téléphone portable de F. B. Guèye, des séquences vidéo à caractère lesbien. S'appuyant sur ces preuves numériques, le parquet a également retenu à son encontre des poursuites pour actes contre nature. Lors de ses auditions, l’intéressée a fermement réfuté ces accusations, niant catégoriquement toute pratique homosexuelle.



L’instruction, désormais pendante devant le sixième cabinet, permettra au magistrat d’approfondir les investigations, de confronter les différentes versions et de déterminer avec précision les responsabilités respectives de chacun des prévenus dans cette affaire au retentissement considérable.