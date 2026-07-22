Affaire Pape Cheikh Diallo : Kader Dia, chroniqueur de la SenTV, entendu par le juge d'instruction.

En détention provisoire depuis un trimestre sous les chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs, d’actes contre nature et de transmission volontaire du VIH/Sida, le sieur Kader Dia a fait l’objet, ce mercredi, d'une mesure d'extraction de son lieu d'incarcération. Il a été déféré sous escorte de matons devant le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye.



lI nous revient-en effet que le chroniqueur de la chaîne SenTV est actuellement entendu au fond par le magistrat instructeur en charge du premier cabinet. À l'issue de cet interrogatoire portant sur l'affaire pendante dite « Pape Cheikh Diallo et consorts », l’inculpé sera réintégré au sein de l'établissement pénitentiaire.



L’intéressé est présumé avoir entretenu des relations coupables avec le nommé Pape Cheikh Diallo ainsi qu'avec Ousmane Kadior Cissé, animateur sur la chaîne 7TV, ce dernier ayant également fait l'objet d'une mesure privative de liberté dans le cadre de la présente procédure.

De sources proches du dossier, l'autorité judiciaire a désormais procédé à l'audition de la quasi-totalité des mis en cause placés sous mandat de dépôt.



Pour rappel, consécutivement au démantèlement de ce réseau présumé par les éléments de la Brigade de Recherches de Keur Massar, le maître des poursuites, en la personne du procureur Saliou Dicko, avait requis l’ouverture d’une information judiciaire.