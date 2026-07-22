Consolidation de l'État de droit : le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit le rapport annuel du Médiateur de la République

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est vu remettre ce matin le rapport annuel 2025 de la Médiature de la République par le titulaire de l'institution, Demba Kandji. Au-delà du formalisme juridique, le Chef de l’État a immédiatement souligné la portée hautement symbolique de cette rencontre. Selon lui, cette démarche illustre de manière éloquente la vitalité de la démocratie sénégalaise et réaffirme l'attachement du pays aux modes alternatifs de règlement des litiges, ancrés dans les traditions africaines de palabre et de concertation.



Le Chef de l'État a salué l'initiative du Médiateur, qui a formulé vingt-six recommandations de réformes au cours de l'exercice écoulé. Parmi les plus notables, deux propositions structurelles touchent aux fondements mêmes des institutions : la réorganisation des prérogatives du Conseil constitutionnel et l'instauration d'un droit de recours direct pour les citoyens afin de contester la constitutionnalité des lois.



Sur le plan social et humanitaire, le rapport préconise l'humanisation des conditions carcérales via la suppression des fouilles intrusives et le désengorgement des prisons — des orientations que le Président a jugées en parfaite adéquation avec la politique gouvernementale actuelle. Par ailleurs, Demba Kandji a exprimé la reconnaissance des familles d'enfants à besoins spécifiques pour l'action décisive de l'exécutif. L’amélioration de l'offre de soins et la mise en place d'un encadrement scolaire adapté au Sénégal offrent désormais une alternative nationale durable à l’exil thérapeutique.



Sur le plan de la gouvernance, la transition numérique a été saluée comme le moteur d'une mutation profonde, transformant une administration traditionnellement directive en un service public moderne et à l'écoute des usagers.



À l'échelle internationale, le Président a encouragé le Médiateur à densifier son réseau de coopération, déjà fort de partenariats avec le Maroc, le Cap-Vert, les Îles Canaries et l'Angola. À cet égard, Dakar sera la vitrine continentale de ces enjeux en accueillant, du 21 au 23 octobre 2026, une conférence internationale sur la protection des lanceurs d'alerte, un domaine où le Sénégal fait figure de pionnier en Afrique francophone. Les ministères de la Justice et des Affaires étrangères ont été instruits de veiller au succès de ce rendez-vous.



Enfin, concernant la proposition d'évoluer vers une institution de « Défenseur des droits » aux compétences élargies, Bassirou Diomaye Faye a estimé que cette réforme systémique méritait une analyse pointue et a annoncé qu’il mandaterait le Gouvernement pour l'étudier avec la plus grande attention. Le Chef de l’État a conclu en rappelant la noblesse de la feuille de route du Médiateur : « Au-delà des textes, c'est la confiance du citoyen en son État que votre mission contribue, chaque jour, à raffermir.

