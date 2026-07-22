Démantèlement d'un trafic de drogue à Kaolack : un gendarme et son père appréhendés par la Section de Recherches

La Section de Recherches de Kaolack a récemment mis un terme aux agissements d'un réseau de trafic de chanvre indien, au sein duquel figurait, de manière singulière, un gendarme en service à Bignona, complice de son propre père et de deux autres affidés. Cette opération, couronnée de succès, a permis de confisquer deux kilogrammes de stupéfiants ainsi qu'une somme de 200 000 francs CFA, versée par l'un des mis en cause dans une vaine tentative de corruption des forces de l'ordre.



L'affaire prit naissance à la suite d'une dénonciation anonyme, signalant un commerce illicite de stupéfiants d'une singulière intensité dans le village de Koutal et ses alentours. Les soupçons pesaient alors sur un certain M. Diallo, mécanicien de profession, dont les activités réelles éveillaient la méfiance. Alertée, la Section de Recherches du Saloum dépêcha ses agents en civil afin de scruter ses moindres mouvements. Après quarante-huit heures d'une surveillance discrète, l'homme fut pris en filature alors qu'il se rendait chez S. Diallo, un revendeur de notoriété publique, pour lui remettre un kilogramme de drogue. Si ce dernier parvint à s'enfuir par une issue dérobée, le premier fut appréhendé sur-le-champ.



Conduit dans les locaux de la gendarmerie, le suspect ne tarda pas à désigner son fournisseur : le gendarme A. Ka, surnommé Ameth, en poste à Bignona. L'enquête révéla que le militaire mettait à profit son statut pour franchir les contrôles routiers sans encombre avec la marchandise, avant de la confier à son père, Al. Ka, chargé de faire la liaison avec le réseau de distribution. Une perquisition minutieuse dans l'enclos à bétail du patriarche permit de découvrir un second kilogramme de chanvre indien, dissimulé sous des balles de foin. Pris au piège, le vieil homme tenta d'acheter le silence des enquêteurs en leur proposant 200 000 francs CFA, des numéraires immédiatement saisis.



Dans le même élan, le fugitif S. Diallo fut retrouvé et interpellé à sa demeure, malgré une tentative désespérée de disperser les quelques cornets de drogue en sa possession à l'arrivée des agents. Quant au gendarme, son arrestation fut opérée à Bignona par la Section de Recherches de Ziguinchor. La fouille de ses appartements mit au jour 300 grammes de chanvre supplémentaires, une balance de précision ainsi que le véhicule ayant servi au transport de la cargaison illicite.



Soumis à une confrontation rigoureuse, les prévenus virent leurs dénégations s'effondrer. Le gendarme A. Ka confessa la propriété des substances saisies chez son père et admit avoir orchestré les livraisons. Son géniteur corrobora ses dires, avouant n'avoir agi que sur l'ordre de son fils. Au terme des investigations, les quatre complices ont été déférés devant le procureur Abass Yaya Wane, chef du parquet du Tribunal de Grande Instance du Saloum. Poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic et détention de chanvre indien, et tentative de corruption, ils ont été placés sous mandat de dépôt dans l'attente de leur jugement en comparution immédiate.