La Haute Cour de Justice a ordonné la levée du bracelet électronique imposé à l'ancienne ministre Sophie Aïssatou Gladima, allégeant ainsi les mesures de contrôle judiciaire pesant sur elle.



Selon les informations du journaliste Aliou Diouf, l'audience est renvoyée après la période des vacations judiciaires, date à laquelle un nouveau calendrier procédural sera établi.



Pour la gouverne de ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, Sophie Aïssatou Gladima, haute figure politique, est poursuivie devant cette juridiction d'exception pour des faits présumés commis dans l'exercice de ses fonctions ministérielles.



Après avoir été soumise à une assignation sous surveillance électronique, cette décision marque une inflexion notable, offrant un répit à l'intéressée avant la reprise des débats sur le fond.