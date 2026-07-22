Deuil à Yoff : Le Khalife général des Layènes, le Procureur de la République et les épouses d'Ousmane Sonko unis dans la compassion auprès de Chérif Ousseynou Laye

Le récent rappel à Dieu de l'illustre Libass Mboup, (Qu'Allah lui ouvre les portes de Son paradis), a mis en lumière la remarquable envergure de son fils, le jeune leader politique et fervent soutien d'Ousmane Sonko : Chérif Ousseynou Laye.



Face à cette douloureuse épreuve, une véritable marée humaine, composée des plus hautes autorités de la République, a convergé vers sa demeure de Yoff Diamalaye pour lui présenter ses condoléances.



Cette vague de compassion institutionnelle et spirituelle témoigne de l'estime unanime dont jouit le jeune homme.



Le Khalife général de Seydina Limamou Mountazar, Serigne Mouhmadou Lamine Laye, a honoré la famille de sa présence, accompagné d'une délégation restreinte. Aussi, avons-nous filmé sur les lieux, le descendant de Serigne Touba, en l'occurrence Serigne Assane Mbacké.



L'État s'est également joint au recueillement à travers le Procureur de la République, Ibrahima Ndoye.



La sphère politique a tenu à marquer le coup avec force. Les épouses de l'actuel Président de l'Assemblée nationale et mentor politique de Chérif Ousseynou Laye, Sokhna Khady Kébé et Anna Diamanka, ont interrompu leurs activités pour se rendre sur place. Elles étaient suivies de près par l'ancienne ministre de la Femme, Adja Maïmouna Dièye, à la tête d'une importante délégation.



Au-delà de la douleur partagée et des prières adressées au défunt, ces personnalités ont unanimement salué la mémoire du patriarche disparu.

L'occasion fut également propice pour magnifier les vertus du jeune leader. Qualifié de "pastéfien" célèbre mais grand par les vertus, Chérif Ousseynou Laye fait l'unanimité.



Ses proches et connaissances le décrivent invariablement comme un homme serviable, calme, intègre et généreux, doté d'un humanisme profond qui ne court plus les rues, "machallah".



