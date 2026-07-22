Assault majeur contre la CDA de Sébikotane : quatre gendarmes blessés, les forces de l'ordre déploient des moyens exceptionnels

Quatre jours après le braquage à main armée perpétré dans la nuit du 15 au 16 juillet contre le site industriel de la Compagnie de distribution alimentaire (CDA) de Sébikotane, la gendarmerie nationale a intensifié ses opérations de recherche afin de localiser et d’appréhender les membres du commando en fuite.



Selon les révélations du quotidien L'Observateur, les assaillants, dotés d'un armement lourd, disposaient manifestement d'une fine connaissance de la configuration des lieux.

Après avoir neutralisé le personnel de sécurité, ils se sont dirigés de manière ciblée vers les secteurs névralgiques de l'entreprise, notamment la pièce abritant le coffre-fort, s'emparant d'un butin substantiel dont la valeur exacte reste à déterminer, précise l'organe de presse du Groupe Futurs Médias (GFM).

Alerte donnée par les riverains, les militaires de la brigade de proximité de Sébikotane ont promptement verrouillé les accès de l'usine, avant de recevoir le soutien de l'Escadron de surveillance et d'intervention (ESI). Un intense échange de tirs a alors opposé les forces de l'ordre aux malfaiteurs.



En dépit de la riposte vigoureuse des gendarmes, les auteurs du braquage ont réussi à s'évanouir dans la nature. Lors de l'affrontement, quatre gendarmes ont été blessés par des éclats de verre, consécutivement à l'impact de projectiles sur le pare-brise de leur véhicule de dotation.

Le journal indique toutefois que leurs jours ne sont pas en danger et que trois d'entre eux ont d'ores et déjà pu regagner leur domicile.Afin d'accélérer le traitement des investigations, le Haut commandement de la gendarmerie a ordonné le déploiement en renfort de la Section de recherches (SR) de Colobane ainsi que du Centre de lutte contre les criminalités numériques (CLCN).



Le média précise en outre que plusieurs salariés de la CDA ont d'ores et déjà été auditionnés, tandis que les enquêteurs exploitent activement différentes pistes jugées sérieuses pour identifier et interpeller les auteurs de cette agression.