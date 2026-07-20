Au large de la Mauritanie, les garde-côtes arrachent à l'océan cent soixante-dix-neuf âmes en dérive, dont une immense majorité de ressortissants sénégalais

Les garde-côtes mauritaniens ont intercepté et secouru, le samedi 18 juillet, une embarcation en détresse transportant 179 migrants clandestins en provenance du Sénégal, alors qu'elle naviguait dans les eaux territoriales mauritaniennes, a annoncé le ministère de la Pêche.

Selon le communiqué officiel, cette opération de sauvetage s'est déroulée à midi (heure locale de Nouadhibou), s'inscrivant dans le cadre des missions régaliennes de surveillance, de recherche et d'assistance en mer dévolues à ce corps de sécurité.



Les rescapés sont majoritairement des ressortissants sénégalais. Le décompte officiel fait état de 168 Sénégalais — parmi lesquels figurent quatre femmes et sept enfants —, ainsi que de quatre Gambiens, cinq Ghanéens (dont un mineur) et deux Maliens.

L'autorité de tutelle a précisé que les personnes souffrant de complications sanitaires avaient été immédiatement transférées vers les structures hospitalières compétentes afin d'y recevoir les soins requis.

Les services de secours ont également affirmé avoir pris en charge l'ensemble des rescapés dans le strict respect des protocoles légaux et des conventions humanitaires en vigueur.



Cette intervention survient au lendemain d'une première opération d'envergure menée au large de Nouadhibou. Un précédent bilan ministériel faisait état du sauvetage de 37 migrants et de la découverte d'un corps sans vie, consécutivement à une dérive de 25 jours en haute mer.

Les autorités avaient alors déploré la disparition de dizaines d'autres passagers, précisant que les opérations de recherche demeuraient actives.

Ces interventions successives témoignent de l'intensification des efforts déployés par la Mauritanie pour endiguer les flux migratoires irréguliers à destination des îles Canaries, l'une des routes maritimes les plus empruntées et les plus périlleuses de l'océan Atlantique