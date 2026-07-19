Au sommet de Freetown, le général Birame Diop est porté à la présidence de la Commission de la Cédéao pour le mandat 2026-2030.

Le 69ᵉ Sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), réuni ce dimanche à Freetown, en terre sierra-léonaise, aura scellé le retour en grâce et le rayonnement renouvelé du Sénégal sur l'échiquier diplomatique régional.



Au terme de délibérations cruciales, la présidence de la Commission de la CEDEAO a été confiée, pour le mandat 2026-2030, au Général Birame Diop, ancien ministre des Forces armées de la République du Sénégal.

Cette nomination d'envergure intervient à une heure charnière où le destin de l'organisation vacille sous le poids de crises multiformes, qu'il s'agisse des impératifs de sécurité, des balbutiements de l'intégration économique, ou encore des fragilités liées à la gouvernance et à la stabilité politique des États membres.

Fort d'une expertise éprouvée aux confins de la défense, de la stratégie et de la diplomatie, le Général Diop se voit investi de la lourde charge de piloter les réformes structurelles de l'institution et d'incarner les hautes orientations fixées par le collège des chefs d'État.



Cette consécration magistrale vient magnifier l'influence du Sénégal au faîte des instances décisionnelles communautaires. Elle fait une résonance parfaite à l'accession du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à la présidence en exercice de l'organisation sous-régionale.

Ainsi se trouve magistralement illustré le rôle de premier plan que Dakar entend assumer pour insuffler une vigueur nouvelle à l'intégration ouest-africaine et opposer des réponses concertées aux tourmentes communes de la région.