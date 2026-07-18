Bande Verte de Yoff : Les familles propriétaires engagent une ultime bataille judiciaire

Par l'organe de notre conseil, Maître Amadou Aly Kane, avocat à la cour, nous avons déféré à la censure de la Cour suprême du Sénégal un recours en annulation partielle. Formée dans les règles de l'art, cette requête a été régulièrement enregistrée le 16 juillet 2026 sous le numéro 344, soit quarante-huit heures avant l'expiration du délai légal de forclusion fixé au samedi 18 juillet 2026.

L’accomplissement diligent de cette formalité administrative confère à notre action une parfaite et incontestable recevabilité devant la haute juridiction.



Cette procédure contentieuse tend exclusivement à contester la légalité des dispositions réglementaires du décret qui grèvent les intérêts fondamentaux des communautés locales.

Elle procède de l'unique dessein de préserver les droits coutumiers légitimes des familles léboues de Yoff et de sanctuariser leur patrimoine foncier, dans l'observance stricte des principes directeurs de l'État de droit.



Le Collectif tient à réaffirmer avec force que cette démarche s'inscrit rigoureusement sur le strict terrain du droit, sous le sceau de la responsabilité, de la concorde et d'un déférent respect envers les institutions républicaines.

Loin de constituer un acte de défiance ou d’opposition, elle incarne l'expression souveraine et citoyenne d'une volonté de faire triompher des prérogatives constitutionnellement garanties, par les voies juridictionnelles dédiées qu'offre la législation sénégalaise.



Le Président du Collectif saisit cette solennelle occasion pour témoigner sa profonde et indéfectible gratitude à l'endroit des personnes physiques et morales qui apportent leur concours à cette juste cause. Il réitère, enfin, son engagement absolu à poursuivre, par l'ensemble des voies de droit, la défense du patrimoine séculaire et de la dignité des familles de Yoff.