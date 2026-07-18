Une liesse populaire vire au drame : un mort et plusieurs blessés graves dans un accident à Beyti Ndiaye

Un dramatique accident de la route est survenu à la périphérie de Diokoul, à hauteur du village de Beyti Ndiaye.

Dakarposte a appris que le sinistre implique un véhicule transportant des supporters de football qui regagnaient leurs foyers après avoir assisté à une finale intercommunale.

Il nous revient que c'est au cours de la célébration euphorique de leur victoire, exacerbée par une vitesse excessive de l'automobile, que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule, provoquant son capotage.

Le bilan provisoire fait état d'un décès et de plusieurs blessés graves.

Les services de secours ont immédiatement procédé à l'évacuation des victimes vers le district sanitaire de Kébémer, où une prise en charge médicale d'urgence leur est actuellement dispensée.