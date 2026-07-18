Le face-à-face attendu de Daouda Ngom

« Rendez-vous ce dimanche à 10 heures sur les ondes de Sud FM. J’aurai l’honneur d’être l’invité de Baye Omar Guèye dans le cadre de la prestigieuse émission Objection. Ce sera l’occasion d’analyser en profondeur les grands enjeux de l’actualité nationale, tout en esquissant les perspectives politiques et institutionnelles de notre pays. »



C’est par ces mots que l’ancien ministre ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Daouda Ngom, a annoncé son face-à-face très attendu avec notre confrère de Sud FM.



Entre décryptages stratégiques et révélations exclusives en perspective, ce rendez-vous s’annonce d’ores et déjà comme un moment fort de l'espace médiatique.



Une émission cruciale, à ne manquer sous aucun prétexte !