CEDEAO : le cap vers la monnaie unique ECO demeure inchangé, avec une confirmation de son lancement pour 2027

Réunis en Sierra Leone, les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont réitéré leur ferme engagement en faveur du lancement de la monnaie unique, l’éco, à l’horizon 2027.

Cette résolution est formellement consignée dans le communiqué final sanctionnant les travaux de la 69ᵉ session ordinaire de l’organisation sous-régionale.

Les dirigeants ouest-africains ont précisé que l'introduction de cette devise s'effectuera en premier lieu au sein des États qui satisferont aux critères de convergence macroéconomique.

Néanmoins, un dispositif d’accompagnement ad hoc sera déployé au profit des nations accusant un retard, afin d'assurer leur intégration progressive et harmonieuse dans ce système monétaire unifié.



La Conférence s’est par ailleurs félicitée de la qualité des consultations de haut niveau menées entre la Commission de la CEDEAO et les gouverneurs des banques centrales.

Ces concertations ont pour vocation de surmonter les derniers écueils techniques et politiques qui subsistent avant le déploiement effectif de la nouvelle monnaie.

Une autre avancée significative réside dans l’enregistrement officiel de la marque « ECO » auprès de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), une démarche jugée hautement stratégique pour la pérennité du processus.

Dans cette perspective dynamique, la République de Guinée a été intégrée à la Task Force présidentielle dédiée à ce projet, tandis qu’une session ministérielle est programmée en amont du sommet de décembre 2026 afin d'accélérer les préparatifs.