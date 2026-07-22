Cité Touba Almadies : Les raisons pour lesquelles l’arrêt de la Cour suprême est sans incidence sur les titres fonciers des acquéreurs

À la suite de l’arrêt n° 51 rendu le 9 juillet 2026 par la Cour suprême, diverses exégèses ont laissé poindre l’idée que le programme immobilier de la Cité Touba Almadies se trouvait, en son ensemble, frappé de caducité.

Une telle lecture s’avère toutefois infidèle à la portée véritable de cette décision.

Sur le plan purement heuristique et juridique, l’annulation de l’arrêté ministériel modificatif de 2019 ne saurait ébranler les droits de propriété des acquéreurs d’ores et déjà établis sur le site.



En effet, le promoteur immobilier Papa Cheikh Amadou Amar, agissant sous la bannière de Touba Real Estate, a parachevé la commercialisation de l’intégralité des parcelles depuis plusieurs années.



N’étant plus détenteur du moindre arpent de terre au sein du périmètre litigieux, le promoteur se trouve pleinement délié des droits réels attachés aux lots cédés. Ces biens relèvent désormais du patrimoine de propriétaires distincts, investis de titres fonciers individuels régulièrement constitués et placés sous la haute garde de la loi.





Des titres de propriété intangibles et sanctuarisés par le droit foncier



Le verdict de la haute juridiction censure de manière exclusive l’acte administratif ministériel du 6 mars 2019. À aucun moment les magistrats n’ont prononcé la nullité des contrats de vente antérieurement scellés, ni celle des titres fonciers individuels conférés aux résidents. Au nom du principe cardinal des droits acquis et de la protection solennelle qu'accorde le droit foncier sénégalais, la situation juridique des attributaires demeure absolue et inchangée.



Toute velléité de contestation d’un titre foncier régulièrement délivré exigerait l’initiation d’une procédure judiciaire idoine et individualisée, instance au cours de laquelle chaque justiciable jouirait de la plénitude de ses droits de défense.

Forts de ces garanties, les propriétaires actuels conservent une sérénité entière quant à la pérennité de leurs biens et à l’inattaquable solidité de leurs titres.