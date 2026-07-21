Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

Cocaïne, vidéos intimes, actes contre nature, et projet de plan à trois : les révélations explosives de l’enquête sur F. B. Guèye, fille de Mame Makhtar Guèye

Rédigé par Dakarposte le Mardi 21 Juillet 2026 à 11:51 modifié le Mardi 21 Juillet 2026 - 13:51

Déférée au parquet de Dakar avec son compagnon R. S. Guissé et deux ressortissants nigérians, F. B. Guèye se retrouve au cœur d’une enquête mêlant consommation présumée de cocaïne, approvisionnement en stupéfiants, contenus pornographiques et projet de relation sexuelle à plusieurs. L’opération d’infiltration menée par la Brigade de recherches de Faidherbe aurait permis de remonter une partie du circuit d’approvisionnement.


Cocaïne, vidéos intimes, actes contre nature, et projet de plan à trois : les révélations explosives de l’enquête sur F. B. Guèye, fille de Mame Makhtar Guèye
Une affaire partie d’un renseignement

L’enquête visant F. B. Guèye, fille de Mame Makhtar Guèye, vice-président de l’Organisation islamique Jamra, a connu une accélération spectaculaire à la suite d’une opération d’infiltration conduite par la Brigade de recherches de Faidherbe.
Selon L’Observateur, les gendarmes avaient reçu des informations faisant état d’une consommation régulière de cocaïne par la jeune femme ainsi que de contacts suivis avec des personnes susceptibles de lui fournir la drogue. Pour vérifier ces renseignements, les enquêteurs auraient engagé une surveillance et une infiltration ayant duré plusieurs jours.
Une femme présentée comme proche de la suspecte aurait été approchée afin de servir d’intermédiaire. Sous le contrôle des enquêteurs, elle aurait transmis une première commande à F. B. Guèye.

La commande passée par l’intermédiaire

Au cours de cet échange, F. B. Guèye aurait indiqué vouloir passer une commande plus importante à une autre occasion. Les enquêteurs affirment que la livraison devait être assurée par des fournisseurs dont elle et son entourage disposaient déjà des contacts.
L’opération aurait ensuite pris une nouvelle tournure lorsqu’une autre rencontre a été organisée près d’un appartement meublé. D’après les éléments rapportés par le quotidien, les participants devaient s’y retrouver avant de poursuivre la soirée dans une boîte de nuit située à Dakar.
F. B. Guèye aurait alors contacté un fournisseur de cocaïne. Le suspect aurait répondu favorablement à la demande, affirmant pouvoir procurer la quantité souhaitée dès réception de l’argent nécessaire.

Un rendez-vous nocturne placé sous surveillance

La transaction aurait été programmée entre deux et trois heures du matin, dans le secteur de Diamalaye. Les gendarmes, qui suivaient les échanges, auraient attendu le moment de la remise de la marchandise pour intervenir.
Lors de l’interpellation, la fouille du sac à main de F. B. Guèye aurait permis de découvrir environ un gramme de cocaïne. Interrogée, la jeune femme aurait accepté de collaborer avec les enquêteurs.
Ses déclarations auraient alors orienté les investigations vers son compagnon R. S. Guissé, présenté comme le fils d’un professeur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Le compagnon passe une nouvelle commande

Les enquêteurs auraient demandé à F. B. Guèye de reprendre contact avec son compagnon afin qu’il passe une nouvelle commande. Un message soigneusement préparé aurait été envoyé sous le contrôle des gendarmes.
R. S. Guissé aurait accepté la proposition et serait intervenu dans l’organisation de l’achat. Le 15 juillet, vers 17 heures, il aurait à son tour passé une commande auprès d’un homme qu’il présentait comme son fournisseur, un ressortissant nigérian identifié sous les initiales K. M. O.
Le rendez-vous aurait été fixé près d’une pharmacie, dans un secteur localisé grâce à la géolocalisation. R. S. Guissé aurait été placé dans un véhicule banalisé avec les enquêteurs afin de conduire ces derniers jusqu’au fournisseur présumé.

Deux fournisseurs nigérians dans le viseur

L’arrestation de K. M. O. aurait ouvert un nouveau volet de l’enquête. L’exploitation de son téléphone portable aurait fait apparaître un important réseau de contacts présentés comme de potentiels clients.
Aucune drogue n’aurait toutefois été découverte sur lui au moment de son interpellation. Il aurait néanmoins reconnu être consommateur et accepté de coopérer.
Sous le contrôle des gendarmes, il aurait contacté un autre ressortissant nigérian, M. N., présenté comme l’un de ses fournisseurs. Un rendez-vous aurait été fixé à Dieuppeul. Le second suspect, arrivé avec une marchandise assimilée à des parties intimes, aurait à son tour été interpellé. Il aurait également accepté de collaborer.

Des vidéos pornographiques découvertes

L’exploitation technique du téléphone de F. B. Guèye aurait également permis aux enquêteurs de découvrir plusieurs vidéos à caractère pornographique ainsi que des échanges de messages privés.
La jeune femme n’apparaîtrait pas dans les vidéos examinées. Cependant, un message aurait particulièrement retenu l’attention des enquêteurs. Son compagnon aurait demandé à une connaissance de lui trouver une autre femme pour satisfaire un projet sexuel à plusieurs.
Interrogée, F. B. Guèye aurait nié avoir participé à des relations sexuelles à trois. Elle aurait expliqué que son compagnon avait effectivement cherché à recruter une autre femme pour satisfaire ses fantasmes, sans que ce projet n’aboutisse.

Une information judiciaire envisagée

Concernant les stupéfiants, la jeune femme aurait déclaré avoir commencé à consommer de la cocaïne environ trois mois auparavant, tout en reconnaissant un usage de drogues remontant à 2023.
Au terme des différentes opérations, F. B. Guèye, R. S. Guissé et les deux ressortissants nigérians ont été présentés au parquet de Dakar. Selon L’Observateur, ils sont poursuivis pour des faits présumés comprenant notamment l’association de malfaiteurs, la détention et l’usage de cocaïne, le trafic international de stupéfiants et des actes contre nature.









dakaractu

Cocaïne, vidéos intimes, actes contre nature, et projet de plan à trois : les révélations explosives de l’enquête sur F. B. Guèye, fille de Mame Makhtar Guèye

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

CEDEAO : Quand Dakarposte avait vu juste sur le sacre continental de Bassirou Diomaye Faye

CEDEAO : Quand Dakarposte avait vu juste sur le sacre continental de Bassirou Diomaye Faye

L’Orchestra Baobab au Just For You : la magistrale ferveur d’une relève triomphante

L’Orchestra Baobab au Just For You : la magistrale ferveur d’une relève triomphante

Bain de foule triomphal en banlieue : Ousmane Sonko garde intacte sa popularité

Bain de foule triomphal en banlieue : Ousmane Sonko garde intacte sa popularité

Mouvement Navétane : l’État impulse une nouvelle dynamique culturelle pour renforcer le lien social

Mouvement Navétane : l’État impulse une nouvelle dynamique culturelle pour renforcer le lien social

Séjour à Dakar de l’ex-Première Dame Marieme Faye Sall : Entre célébration des traditions et engagement philanthropique

Séjour à Dakar de l’ex-Première Dame Marieme Faye Sall : Entre célébration des traditions et engagement philanthropique

Ousmane Sonko à Yoff pour présenter ses condoléances à son inconditionnel Chérif Ousseynou Laye : L'hommage au-delà des larmes

Ousmane Sonko à Yoff pour présenter ses condoléances à son inconditionnel Chérif Ousseynou Laye : L'hommage au-delà des larmes

La parade diplomatique : les dessous du retour de Macky Sall à Dakar

La parade diplomatique : les dessous du retour de Macky Sall à Dakar

L'insoutenable légèreté de la FSF : quand l'incompétence sacrifie la santé des Lions

L'insoutenable légèreté de la FSF : quand l'incompétence sacrifie la santé des Lions

La nostalgie lumineuse du Pont Faidherbe

La nostalgie lumineuse du Pont Faidherbe

Comme pressenti, le règne de Pape Thiaw et du staff technique des Lions à la barre des Lions prend fin mais,...

Comme pressenti, le règne de Pape Thiaw et du staff technique des Lions à la barre des Lions prend fin mais,...

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747