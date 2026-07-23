Contentieux immobilier de la cité Keur Gorgui : l'examen du dossier Mame Mbaye Niang contre Ousmane Sonko est renvoyé à l'audience du 26 août.

Le tribunal de grande instance de Dakar, siégeant en matière civile, s'est penché ce mercredi 22 juillet 2026 sur le contentieux opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko. L’examen de l'affaire a toutefois été une nouvelle fois différé.



Les conseils du président de l’Assemblée nationale ont en effet sollicité un nouveau report afin de pouvoir répliquer aux conclusions formulées par la partie adverse. Faisant droit à cette requête, le juge de la mise en état a renvoyé les débats à l'audience du 26 août 2026 pour les mêmes motifs.



Pour rappel, Mame Mbaye Niang grief à Ousmane Sonko d’avoir frauduleusement consenti la mutation de son patrimoine immobilier sis à la cité Keur Gorgui au profit de ses proches, une manœuvre présumée destinée à se soustraire à l'acquittement d'une créance s'élevant à 200 millions de francs CFA. Le requérant a ainsi intenté une action en nullité de cet acte translatif de propriété dans l'espoir de recouvrer son bien.