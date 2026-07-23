Tensions au cœur du pouvoir : la prise de position de Lansana Gagny Sakho.

Le Président du Conseil d’Administration de l’APIX-SA, Lansana Gagny Sakho, s’est prononcé avec force au cœur du climat de turbulences politiques qui secoue actuellement le Sénégal. Engageant solennellement sa haute fonction institutionnelle, il a rappelé que la mission de l’Agence s’inscrit impérativement dans la continuité de l’État, la pérennité des institutions et la préservation du crédit international du pays.

À ses yeux, l’APIX-SA demeure le pivot de l’attractivité nationale, le garant de la confiance des investisseurs et le moteur de la dynamique de relance économique — un sacerdoce républicain qui ne saurait plier sous le joug des postures individuelles ou des logiques de confrontation. Il érige ainsi la responsabilité, la rigueur et la défense de l’intérêt supérieur de la Nation en dogmes intangibles de l’action de l’Agence.



Lansana Gagny Sakho met par ailleurs en garde contre toute velléité de défiance à l’endroit de la communauté internationale, une dérive qu’il juge de nature à ébranler la réputation séculaire du Sénégal, fondée sur la fiabilité diplomatique, la prévisibilité institutionnelle et l’excellence de son environnement des affaires.

Il estime qu’une telle rupture compromettrait irrémédiablement les efforts de modernisation, de compétitivité et de transformation structurelle engagés au cours des dernières années.

Dès lors, il affirme avec clarté que l’APIX-SA ne saurait s’associer à quelque dynamique que ce soit qui exposerait la patrie à l’isolement ou péril les investissements structurants.



En définitive, le Président du Conseil d’Administration réitère l’engagement indéfectible de l’institution à œuvrer pour la normalisation diplomatique, le rétablissement de la crédibilité internationale, la sanctuarisation des projets stratégiques et la consolidation du rayonnement du Sénégal, le tout dans un respect absolu des normes de gouvernance, de transparence et de conformité qui fondent la confiance des investisseurs, des bailleurs de fonds et des instances multilatérales.



Force est de constater le spectacle de certains acteurs de la vie publique: une singulière lignée de politiciens n'hésite guère à abjurer ses propres convictions au gré des opportunités et des fluctuations du pouvoir.