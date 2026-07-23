États-Unis : la date du procès pour trafic de drogue de Maduro est fixée

Un juge américain a fixé mercredi au 1er juin 2027 l’ouverture du procès de l’ex-président vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse, Cilia Flores, pour des accusations de trafic de drogue.



Ni Maduro ni son épouse n’ont pris la parole lors de l’audience de quinze minutes mercredi.



Le juge Alvin K. Hellerstein a fixé la date du procès à la demande des avocats des deux parties. Selon le calendrier convenu, les avocats de la défense commenceront début septembre à déposer des requêtes contestant l’acte d’accusation.



Au cours de l’audience, l’avocat de Maduro, Barry Pollack, a indiqué qu’il contesterait d’abord l’acte d’accusation au titre de l’immunité souveraine. Pollack a déjà déclaré qu’il entendait également contester la légalité de « l’enlèvement » de Maduro par l’armée.



Les avocats font valoir qu’il existe des moyens de défense juridiques complexes que le tribunal doit examiner avant l’ouverture du procès.



Pendant ce temps, à l’extérieur du tribunal, des manifestants brandissaient des pancartes en soutien au président destitué et à son épouse.



Maduro et Flores sont détenus dans une prison de Brooklyn depuis une opération militaire américaine menée en janvier, en attendant leur procès pour trafic de drogue, infractions liées aux armes à feu et d’autres chefs d’accusation.



Le couple a été arrêté par les forces américaines lors d’un raid nocturne en janvier. Ils ont tous deux plaidé non coupable et risquent la réclusion à perpétuité s’ils sont reconnus coupables d’avoir comploté pour faire entrer de la cocaïne aux États-Unis.



« Je ne suis pas coupable. Je suis un homme honnête, le président constitutionnel de mon pays », a déclaré Maduro lors de sa comparution en janvier.



L’administration du président américain Donald Trump a qualifié le raid d’« opération chirurgicale des forces de l’ordre » dans une affaire pénale engagée pour la première fois il y a six ans. Maduro, lui, se présente comme un « prisonnier de guerre » et décrit sa capture comme un enlèvement.



Les procureurs affirment que Maduro a comploté pour acheminer des milliers de tonnes de cocaïne vers les États-Unis en s’alliant avec des responsables des forces de l’ordre vénézuéliennes afin d’aider des barons de la drogue.



Maduro et Flores n’ont pas demandé à être remis en liberté sous caution.