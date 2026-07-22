Coupe du Monde 2026 : l'Assemblée nationale ajourne les auditions publiques relatives à la participation du Sénégal

Les auditions publiques, initialement destinées à passer au crible les préparatifs, l'intendance et le parcours de la délégation sénégalaise lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, se voient finalement ajournées.

La Commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de l’Assemblée nationale en a acté le report ce lundi.



Par l’organe d’un communiqué officiel revêtu de la signature de son président, l'honorable député El Hadji Gueye, l’institution justifie ce remaniement temporel par les impératifs d’un calendrier parlementaire particulièrement dense, ainsi que par le souci d’harmoniser au mieux ces séances avec les travaux législatifs en cours.



Pour autant, la Commission s'attache à dissiper toute inquiétude au sein de l'opinion publique : cet ajournement ne saurait en rien altérer le bien-fondé ni l'opportunité d’une telle démarche.

Cette sentence, loin d'être un renoncement, répond à la volonté de parfaire l'organisation de ces audiences capitales, investies de la mission de jeter une lumière crue et exhaustive sur l'épopée des Lions de la Téranga lors de ce Mondial 2026 .



L'échéancier à venir sera divulgué en temps opportun, au terme d’amples consultations avec les instances et les figures de proue concernées.

À travers cette déclaration, la Commission réitère avec solennité son indéfectible attachement aux vertus de transparence, de probité républicaine et d'exigence de reddition des comptes, qui doivent désormais gouverner l’administration du sport national.