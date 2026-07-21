Crépuscule de l'impunité : le football sénégalais face au devoir de reddition

Dans le théâtre des ambitions déchues, l’annonce en grande pompe d’auditions parlementaires par le président de la commission compétente de l’Assemblée nationale n'aura été, jusqu’ici, qu’une vaine promesse écrite sur le sable.

Alors que le peuple attendait des éclaircissements sur la campagne du Mondial 2026, l’inertie administrative le dispute à l’ironie des instances sportives.

La Fédération sénégalaise de football, drapée dans l'autorité de ses prérogatives, feint de découvrir les injonctions de la représentation nationale par voie de presse, tout en brandissant l'épouvantail de l’ingérence et le spectre des foudres de la FIFA pour esquiver tout examen de conscience.



Pourtant, cette immunité institutionnelle ne saurait s’ériger en sanctuaire de l'opacité. En refusant de se plier à un simple exercice de transparence, les dirigeants de la Fédération commettent un aveu de faiblesse qui ne saurait contenter l'exigence de justice. Une simple audition apparaît dès lors dérisoire face à la gravité des enjeux. C’est une obligation de reddition de comptes stricte, matérialisée par le dépôt d'un bilan financier annuel exhaustif, qu’il convient d’imposer.

Quiconque se rend coupable de surfacturation ou de détournement de deniers publics doit répondre de ses actes devant les tribunaux, car le football ne peut être le refuge d’une impunité financière au détriment du contribuable.



La souveraineté morale a un prix : l’autonomie financière. Pour se réclamer légitimement de l’indépendance garantie par la FIFA, encore faudrait-il renoncer aux subsides de l’État. Où sont donc passées les dotations généreuses de la CAF et de la FIFA lors des dernières campagnes ? Qu’une instance si prompte à repousser le regard de l'État assume l'intégralité de ses charges, de la rémunération de son sélectionneur à ses moindres frais de fonctionnement.



Il est temps de lever le voile des faux-semblants : la dignité commande de ne plus se réfugier derrière les règlements internationaux et d’assumer, enfin, le bilan d’un échec retentissant.



Face à cette faillite collective et à l’affront fait au peuple sénégalais, la démission de cette direction n'est plus une option, mais un devoir national. Il incombe désormais à l'État de prendre ses responsabilités historiques pour destituer une gouvernance discréditée et restaurer l'honneur de notre sport.



