Dakar : Un vacancier venu du canada succombe à une noyade sur la plage de la Voile d'Or

Le dimanche 19 juillet 2026, aux alentours de 16 h 15, le commissariat d'arrondissement de Bel-Air a été alerté par les services des sapeurs-pompiers concernant une noyade survenue sur la plage de la Voile d'Or, à Hann Bel-Air. À leur arrivée sur les lieux, les forces de l'ordre ont procédé aux constatations d'usage et ont identifié la victime : le jeune Cheikh Mourtalla Ndiaye, âgé de 17 ans et natif de Rufisque, retrouvé inanimé sur le brancard de l'ambulance des secours.





Selon les témoignages recueillis sur place, l'adolescent résidait habituellement au Canada pour ses études et profitait de vacances au Sénégal.

Il était accompagné de son frère aîné au moment du drame. Le corps du défunt a été transféré à la morgue de l'Hôpital Général Idrissa Pouye de Grand-Yoff en vue d'une autopsie.

Le procureur de la République a été saisi de l'affaire et une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances exactes de cette tragédie.