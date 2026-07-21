Procès d'Ismaïla Madior Fall : l’audience ajournée à mardi prochain devant la Haute Cour de Justice

L'audience de l’ancien ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, initialement programmée ce mardi devant la Haute Cour de Justice, a été ajournée au mardi suivant.

Poursuivi pour tentative de corruption dans le cadre d’un litige foncier afférent à un projet d’infrastructures judiciaires évalué à 576 millions de francs CFA, le prévenu devait être le premier ex-membre du gouvernement à comparaître devant cette juridiction d'exception, dans la foulée des procédures initiées au titre de la reddition des comptes.



Réagissant à ce report, le conseil de l’ancien ministre a tenu à rappeler le statut de son client pour éclairer le contexte de l'affaire : « Ce n’est pas un délinquant. C’est tout de même un ancien Garde des Sceaux », a-t-il argué, soulignant que cette éminente fonction confère une gravité singulière au dossier tout en complexifiant la tâche de la défense.

Selon l'avocat, instruire le procès d'un ancien ministre de la Justice requiert une approche quasi psychologique, tant l'épreuve s'avère douloureuse pour le mis en cause. « Nous mesurons la difficulté de la situation pour lui », a-t-il confié, précisant que ses confrères et lui-même poursuivaient l’examen minutieux des pièces du dossier avant la reprise des débats.



Le praticien du droit a également mis en exergue le caractère exceptionnel de cette comparution.

De son propre aveu, la Haute Cour de Justice ne s’était pas réunie pour juger une personnalité politique depuis plusieurs décennies, une carence de jurisprudence si ancrée qu'elle est antérieure à sa propre naissance. « La justice ne saurait se réduire aux seuls textes ; elle s’incarne également dans une pratique, un usage », a-t-il fait observer, tout en notant qu'en l'absence de précédent contemporain, la cour devra se conformer scrupuleusement au droit positif pour conduire l'audience.



Ismaïla Madior Fall, soumis au port d'un bracelet électronique et assigné à résidence depuis mai 2025, récuse l’intégralité des griefs formulés à son encontre par l’entrepreneur Cheikh Guèye. Ce dernier soutient lui avoir remis des gratifications en numéraire ainsi qu'en nature, en vertu d'un protocole portant sur une assiette foncière de 9 598 m² située à Guédiawaye, dévolue initialement au ministère de la Justice. Le procès s’ouvrira ainsi mardi prochain devant la Haute Cour de Justice.