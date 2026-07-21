Moyen-Orient: Donald Trump déclare que les États-Unis n'en ont «pas fini du tout» avec l'Iran

Ce qu'il faut retenir



► En Iran, les États-Unis poursuivent leurs frappes : Bouchehr, ville portuaire où se trouve la seule centrale nucléaire civile en fonctionnement, a été visée lundi matin, tandis que la région de Tabriz a été touchée, faisant « une personne morte en martyr et plusieurs blessés », selon les autorités iraniennes. Téhéran affirme aussi que les États-Unis ont frappé une centrale nucléaire en construction à Darkhovin.



► Dans le Golfe, l'Iran a ciblé le Koweït, Bahreïn et le détroit d’Ormuz. Les Gardiens de la révolution revendiquent des attaques de drones contre la base aérienne Ali Al‑Salem au Koweït et contre des systèmes de navigation aérienne civile à Bahreïn, ainsi que des frappes contre des pétroliers dans le détroit d’Ormuz.



► Au Liban, l'armée a commencé à assurer la sécurité de trois villages du sud du pays, présentés comme des « zones pilotes ». Cette première phase doit servir de test pour l'application de l'accord-cadre conclu entre le Liban et Israël.



► Lors d'une rencontre à la Maison Blanche, le président libanais, Joseph Aoun, a exhorté son homologue américain Donald Trump à « continuer de soutenir » l'armée libanaise au moment de l'entrée en vigueur d'un accord avec Israël, parrainé par Washington.