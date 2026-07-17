Démission au sommet de l'État : Bentaleb Sow quitte ses fonctions de conseiller spécial par fidélité à ses convictions

Dakarposte a appris de bonnes sources que le sieur Bentaleb Sow a officiellement présenté sa démission de son poste de conseiller spécial.



Justifiant son départ par un impératif moral, l'ancien collaborateur de la présidence a déclaré : " Ma conscience passe avant mes intérêts."





Alioune Ibnou Abitalib Sow, dit Bentaleb Sow, est un spécialiste du numérique et un militant engagé, anciennement connu pour assurer la communication digitale et suivre de près le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye.



Originaire de Kaolack, Bentaleb Sow s'est très tôt passionné pour les technologies, développant des compétences en tant que designer graphique, social media manager et expert en cybersécurité.

Il s'est fait connaître du grand public pour son engagement actif aux côtés du parti PASTEF et d'Ousmane Sonko.

Pendant la période de tension politique et lors de la campagne présidentielle, il a géré la couverture digitale du candidat Bassirou Diomaye Faye.



Nommé Conseiller Spécial du Président de la République en juillet 2024, il accompagnait fréquemment le chef de l'État dans ses déplacements officiels pour assurer la communication institutionnelle et digitale.



Cependant, ce jeudi 16 juillet 2026, il a officiellement annoncé sa démission de ses fonctions.