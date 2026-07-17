L'Ombre d'un Complot : La Garde Républicaine au Chevet de l'Ex-Première Dame, Adja Marième Faye Sall

"Des rumeurs persistantes faisant état de viles manœuvres et d'un sabotage imminent aux abords de la demeure de M. F. Sall ont enjoint la gendarmerie nationale à s'y déployer en toute hâte afin d'en assurer la sécurité.

Désormais, un détachement de nos unités d'élite dresse un blocus inexpugnable autour de la résidence de l'ancien chef de l'État, étendant son aile protectrice jusqu'aux portes du palais présidentiel. Une vigilance de chaque instant est de mise." fait savoir "Deug Dafa Neubou"



En vérité, l'influent et mystérieux lanceur d'alerte officiant sous le pseudonyme de Deug Dafa Neubou sur les réseaux numériques feint de s'adresser au président, mais désigne de façon sibylline l'ancienne Première Dame, Adja Marième Faye Sall, comme la véritable cible de ces attentions de l'ombre.



