Finances publiques du Sénégal : les perspectives de remboursement s'effondrent sous le seuil des 50 % selon Citigroup, plongeant les titres obligataires dans une phase de profonde instabilité

Face au trouble qui gagne l’arène financière, l'exécutif sénégalais maintient, dit-on, une posture de ferme opposition à toute idée de restructuration.

Les autorités mesurent avec acuité le coût d'une telle inflexion : elle flétrirait durablement le capital confiance du pays, entraverait son accès aux marchés de capitaux internationaux et renchérirait de manière prohibitive le coût de ses sollicitations futures.

Une restructuration, si elle devait advenir, emprunterait des voies diverses : étalement des maturités, compression des taux d'intérêt, moratoires sur les échéances ou amputation sèche du principal.

Quelle que soit la modalité retenue, les créanciers se verraient sommés de consentir à d'importants sacrifices.





L’inquiétude manifestée par Citigroup s’ancre dans une réalité macroéconomique abrupte : l'endettement du pays culminerait désormais à un niveau estimé à 130 % du produit intérieur brut.

Ce ratio macroéconomique jette une ombre légitime sur la soutenabilité des finances publiques et interroge la capacité de l'État à honorer ses rendez-vous financiers sans consentir à des réformes structurelles déchirantes.

Pour fâcheux qu'il soit, ce constat se double de la suspension des mécanismes de soutien du Fonds monétaire international.

Ce gel prive temporairement le Sénégal d'un viatique financier crucial et du label de crédibilité indispensable pour apaiser les doutes des partenaires multilatéraux et des investisseurs transfrontaliers.



À l'heure actuelle, le scénario de la restructuration demeure une hypothèse d'école, dénuée de toute officialisation. Les analyses suggèrent toutefois que les autorités pourraient être acculées à cette extrémité de dernier recours si l'asphyxie financière devait persister, et à défaut d'un prompt accord avec le FMI capable de restaurer la confiance ébranlée.

L'étude de Citigroup ne doit donc pas se lire comme l'annonce d'un défaut consommé, mais comme la cartographie d'un risque latent. Elle témoigne de la circonspection grandissante qui entoure désormais la signature du Sénégal.

L’exacte nature de la mission confiée à la maison Lazard, la reprise formelle du dialogue avec les institutions de Washington et la trajectoire budgétaire que déploiera le gouvernement seront, à n'en pas douter, les variables directrices de l'humeur des marchés.

