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Finances publiques du Sénégal : les perspectives de remboursement s'effondrent sous le seuil des 50 % selon Citigroup, plongeant les titres obligataires dans une phase de profonde instabilité

Rédigé par Dakarposte le Lundi 20 Juillet 2026 à 13:44 modifié le Lundi 20 Juillet 2026 - 18:53

Les créanciers détenant des titres obligataires sénégalais libellés en devises américaines s’exposent à de cuisantes déconvenues financières si une réorganisation de la dette venait à s'imposer. Selon des projections imputées au consortium financier Citigroup Inc., les investisseurs subiraient une dépréciation drastique, ne recouvrant potentiellement que moins de la moitié de la valeur nominale de leurs créances, à l'heure où s'intensifient les conjectures autour de la vulnérabilité budgétaire du Sénégal.


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La Dette Sénégalaise sous le Prisme du Risque : Les Cassandres de Citigroup

L’avertissement revêt la solennité des augures sombres pour quiconque détient des créances sur la République du Sénégal. Selon les projections de la banque d’affaires Citigroup Inc., une éventuelle restructuration de la dette souveraine libellée en dollars condamnerait les obligataires à ne recouvrer que la portion congrue de leurs investissements, le taux de recouvrement estimé chutant en deçà de la barre fatidique des 50 % de la valeur nominale.
En d'autres termes, un titre adossé à une créance de cent dollars se verrait amputé au point de n'offrir qu'un remboursement inférieur à cinquante dollars, au gré des concessions qui seraient alors exigées.

Cette décote, singulièrement sévère, situerait la valeur de recouvrement sous les cours auxquels s'échangent actuellement ces obligations sur les marchés financiers.

Pour les investisseurs résolus à conserver leurs positions ou assez téméraires pour acquérir ces titres aux niveaux actuels, la perspective d'une dépréciation accrue s'avère désormais tangible.

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L’Ombre Portée du Cabinet Lazard : Entre Conjecture et Stratégie


Les spéculations, loin de s'apaiser, ont trouvé un terreau fertile dans les révélations de l’agence Bloomberg News, faisant état du mandatement de la banque d’affaires Lazard Inc. en qualité de conseiller financier de l’État sénégalais. La sollicitation, bien que présumée, de cette prestigieuse maison, orfèvre de l'ingénierie financière et des architectures de dette, a immédiatement suscité l'émoi et l'interprétation des salles de marchés.
Pour maints observateurs, cette démarche s'apparente aux prémices de négociations d'envergure relatives au traitement global de la dette publique.
Il convient néanmoins de tempérer cette lecture : le recours à un expert de cette stature ne saurait préjuger d'une restructuration inéluctable.
Il s'inscrit tout aussi opportunément dans le cadre d'une gestion prospective, d'une renégociation des termes ou d'une rationalisation fine des engagements financiers du souverain.

Finances publiques du Sénégal : les perspectives de remboursement s'effondrent sous le seuil des 50 % selon Citigroup, plongeant les titres obligataires dans une phase de profonde instabilité
Face au trouble qui gagne l’arène financière, l'exécutif sénégalais maintient, dit-on, une posture de ferme opposition à toute idée de restructuration.
Les autorités mesurent avec acuité le coût d'une telle inflexion : elle flétrirait durablement le capital confiance du pays, entraverait son accès aux marchés de capitaux internationaux et renchérirait de manière prohibitive le coût de ses sollicitations futures.
Une restructuration, si elle devait advenir, emprunterait des voies diverses : étalement des maturités, compression des taux d'intérêt, moratoires sur les échéances ou amputation sèche du principal.
Quelle que soit la modalité retenue, les créanciers se verraient sommés de consentir à d'importants sacrifices.


L’inquiétude manifestée par Citigroup s’ancre dans une réalité macroéconomique abrupte : l'endettement du pays culminerait désormais à un niveau estimé à 130 % du produit intérieur brut.
Ce ratio macroéconomique jette une ombre légitime sur la soutenabilité des finances publiques et interroge la capacité de l'État à honorer ses rendez-vous financiers sans consentir à des réformes structurelles déchirantes.
Pour fâcheux qu'il soit, ce constat se double de la suspension des mécanismes de soutien du Fonds monétaire international.
Ce gel prive temporairement le Sénégal d'un viatique financier crucial et du label de crédibilité indispensable pour apaiser les doutes des partenaires multilatéraux et des investisseurs transfrontaliers.

À l'heure actuelle, le scénario de la restructuration demeure une hypothèse d'école, dénuée de toute officialisation. Les analyses suggèrent toutefois que les autorités pourraient être acculées à cette extrémité de dernier recours si l'asphyxie financière devait persister, et à défaut d'un prompt accord avec le FMI capable de restaurer la confiance ébranlée.
L'étude de Citigroup ne doit donc pas se lire comme l'annonce d'un défaut consommé, mais comme la cartographie d'un risque latent. Elle témoigne de la circonspection grandissante qui entoure désormais la signature du Sénégal.
L’exacte nature de la mission confiée à la maison Lazard, la reprise formelle du dialogue avec les institutions de Washington et la trajectoire budgétaire que déploiera le gouvernement seront, à n'en pas douter, les variables directrices de l'humeur des marchés.

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