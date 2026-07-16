Grand Magal de Touba : L'allocution solennelle du Khalife Général des Mourides annoncée pour ce jeudi à 21 heures

Dakarposte a appris de bonnes sources que le guide spirituel de la communauté mouride, Serigne Mountakha Mbacké, s'adressera à la Oumma islamique ce jeudi à partir de 21 heures.
Surnommé le " Khalife de la continuité " pour son attachement à parachever les œuvres de ses prédécesseurs, le patriarche livrera un message très attendu, selon des informations émanant de son entourage.
Surnommé le " Khalife de la continuité " pour son attachement à parachever les œuvres de ses prédécesseurs, le patriarche livrera un message très attendu, selon des informations émanant de son entourage.
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