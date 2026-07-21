Habib Sy démissionne de la présidence du conseil d'administration de la Senelec
Rédigé par Dakarposte le Mardi 21 Juillet 2026 à 22:03 modifié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 00:03
Habib Sy, qui occupait jusqu'alors les fonctions de président du conseil d'administration (PCA) de la Senelec, a officiellement présenté sa démission. C'est par le biais de sa page Facebook personnelle que l'intéressé a choisi de rendre publique sa lettre de démission, partagée ici dans son intégralité afin d'en assurer la plus large diffusion.
Mamadou Ndiaye
Recommandé Pour Vous
|
Mardi 21 Juillet 2026 - 19:50 Moyen-Orient: Donald Trump déclare que les États-Unis n'en ont «pas fini du tout» avec l'Iran
|
Mardi 21 Juillet 2026 - 18:45 Procès d'Ismaïla Madior Fall : l’audience ajournée à mardi prochain devant la Haute Cour de Justice
ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"
Déplacement d'Ousmane Sonko à Thiès : l'offensive stratégique du leader des Patriotes
De la métaphore du damier à la realpolitik : la charge feutrée de Waly Diouf Bodiang
CEDEAO : Quand Dakarposte avait vu juste sur le sacre continental de Bassirou Diomaye Faye
L’Orchestra Baobab au Just For You : la magistrale ferveur d’une relève triomphante
Bain de foule triomphal en banlieue : Ousmane Sonko garde intacte sa popularité
Mouvement Navétane : l’État impulse une nouvelle dynamique culturelle pour renforcer le lien social
Séjour à Dakar de l’ex-Première Dame Marieme Faye Sall : Entre célébration des traditions et engagement philanthropique
Ousmane Sonko à Yoff pour présenter ses condoléances à son inconditionnel Chérif Ousseynou Laye : L'hommage au-delà des larmes
La parade diplomatique : les dessous du retour de Macky Sall à Dakar
L'insoutenable légèreté de la FSF : quand l'incompétence sacrifie la santé des Lions
Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Enquêtes et révélations
Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...
Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de samedi 29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...
Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...
Décès de Badara Mamaya Sène
Vidéos & images
Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké
Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!
Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!
Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.
Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19
Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)
PHOTO
MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »
La cojem parraine le Président Macky Sall
(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon
Drogba change de tête
(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…
Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition, commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...
Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...
Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...
Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...
Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747