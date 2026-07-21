Habib Sy démissionne de la présidence du conseil d'administration de la Senelec

Rédigé par Dakarposte le Mardi 21 Juillet 2026 à 22:03 modifié le Mercredi 22 Juillet 2026 - 00:03

Habib Sy, qui occupait jusqu'alors les fonctions de président du conseil d'administration (PCA) de la Senelec, a officiellement présenté sa démission. C'est par le biais de sa page Facebook personnelle que l'intéressé a choisi de rendre publique sa lettre de démission, partagée ici dans son intégralité afin d'en assurer la plus large diffusion.

Mamadou Ndiaye

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