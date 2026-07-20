Inculpation de sa fille pour mœurs et stupéfiants : le dignitaire de l'ONG Jamra, Mame Makhtar Guèye, rompt le silence

« Hommage à la Brigade de recherches de Faidherbe ! (Impartialité et équité de traitement sont de rigueur).L'ONG JAMRA félicite les autorités judiciaires et la Brigade de recherches de la Gendarmerie pour cette importante interpellation.



" Nous saluons le démantèlement définitif de ces réseaux de narcotrafiquants et de ces lobbys LGBT.JAMRA souhaite ardemment que cette procédure judiciaire suive son cours normal jusqu'à son terme et que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur à l'encontre de tous les contrevenants, sans aucune complaisance. Que justice soit faite ! Le combat se poursuit. " réagit Mame Makhtar Gueye





« CHAPEAU À LA BRIGADE DE RECHERCHES DE FAIDHERBE !

(Pas de Coumba am déy et Coumba amul ndéye)

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JAMRA FÉLICITE les AUTORITÉS JUDICIAIRES et les BRIGADES DE RECHERCHES de la GENDARMERIE pour cette IMPORTANTE PRISE, pour le démantèlement définitif de TOUS les réseaux de NARCOTRAFIQUANTS et de LOBBIES LGBT.

JAMRA souhaite vivement que la procédure judiciaire aille jusqu'à son terme. Et que la LOI soit appliquée, dans toute sa rigueur, à TOU(TE)S LES CONTREVENANT(E)S, sans faiblesse AUCUNE.

Na ñu bayi yoon

Déf liguéey mu!

Le combat continue.

(Mame Makhtar Guèye,

Vice-président ONG Islamique JAMRA) »



