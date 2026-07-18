Intégration sous-régionale : le Président Bassirou Diomaye Faye à Freetown pour le grand conclave des dirigeants ouest-africains.

Ce matin, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Chef de l’État, a quitté Dakar à destination de Freetown, en République de Sierra Leone. Le Président de la République y prendra part au Sommet consacré à l’avenir de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest, ainsi qu’à la 69ᵉ Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Ces assises de haut niveau, qui réunissent les dirigeants de la sous-région, seront dédiées à l’examen des enjeux majeurs liés à l’intégration, à la coopération et à la solidarité entre les peuples ouest-africains.

Le séjour officiel du Chef de l’État à Freetown se déroulera du 18 au 19 juillet 2026