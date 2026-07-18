Interdiction du lancement de la campagne de vente de cartes à Tivaouane : la section locale annonce un recours légal

" Suite à notre exigence formelle d'obtenir une notification écrite, Monsieur le Préfet du département de Tivaouane nous a signifié un arrêté portant interdiction de notre cérémonie de lancement, initialement prévue sur l'esplanade faisant face à la préfecture. Tout en prenant acte de cet acte administratif, nous affirmons notre ferme intention d'exercer l'ensemble des voies de recours juridiques prévues par les textes en vigueur. La mobilisation militante se poursuit activement pour la distribution des cartes d'adhésion, et un nouveau site d'accueil sera communiqué incessamment. La dynamique politique de Tivaouane reste inchangée et l'opération débutera dès demain. " — Alioune Badara Mboup