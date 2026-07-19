L’assurance en deuil : l'ultime révérence de Diouldé Niane, bâtisseur et patriarche de la SONAM

Le monde de la finance et des assurances en Afrique pleure la disparition de Diouldé Niane, éminent fondateur et Président-Directeur Général du groupe SONAM, survenue en France ce dimanche 19 juillet.



Figure tutélaire du patronat sénégalais et illustre pionnier du secteur en Afrique de l'Ouest, cet architecte visionnaire lègue à la postérité l'œuvre d'un bâtisseur hors pair, qui aura profondément et durablement structuré le paysage économique ouest-africain durant plus d'un demi-siècle.