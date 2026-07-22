LONASE : Le nouveau directeur général, Abdourahmane Baldé, suspend les promotions et les avantages octroyés au cours du dernier semestre

Un vent de rigueur et d’austérité vient de souffler sur la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE).

Par le biais d’une note d’information d’ores et déjà historique, datée de ce mardi 21 juillet 2026, le nouveau Directeur général, Abdourahmane Baldé, a décrété la suspension conservatoire, et à effet immédiat, de l'ensemble des promotions, revalorisations salariales et avantages matériels octroyés au personnel au cours des six derniers mois.



À peine installé aux commandes de cette institution séculaire des jeux de hasard, le nouveau haut management inaugure ainsi un état des lieux sans concession de l’héritage administratif qui lui échoit, plaçant sa gouvernance sous le signe d’un vaste audit des actes de gestion.

Cette mesure de gel, aussi soudaine que transitoire, répond à une impérieuse exigence de conformité.



Soucieuse de sanctuariser les deniers publics, la nouvelle direction entend soumettre à un examen scrupuleux les décisions de la période récente, afin de s'assurer de leur parfaite adéquation avec le cadre légal régissant les entreprises publiques, les procédures internes de la LONASE ainsi que son équilibre budgétaire.



Conscient des légitimes inquiétudes que cette trêve sociale pourrait faire naître parmi les équipes, Abdourahmane Baldé s’est voulu rassurant : cette mise entre parenthèses ne durera que le temps nécessaire aux investigations, au terme desquelles des arbitrages individualisés seront rendus, dessinant les contours d'une politique des ressources humaines profondément refondée.