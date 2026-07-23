La Poste endeuillée : Disparition de l’ancien Directeur Général Mamadou Lamine Thior

Ancien Directeur Général emblématique de la Société Nationale La Poste (SN Poste), Mamadou Lamine Thior a tiré sa révérence.



Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent, l'illustre disparu a marqué l'histoire institutionnelle du Sénégal par son long magistère à la tête de cette institution.



Homme de conviction et acteur majeur du secteur postal, son empreinte dans la gestion des services publics demeure indélébile.



En cette douloureuse circonstance, toute la rédaction de Dakarposte s'associe à la profonde douleur qui frappe sa fratrie biologique éplorée, mais aussi et surtout ses anciens collaborateurs et tous ceux qui l'ont connu et estimé de son vivant.



Nous implorons le Très-Haut, Allah le Miséricordieux, de l'accueillir en son Firdawss (paradis) et d'étendre Sa grâce à l'ensemble de la Oumah Islamique. Puisse le Tout-Puissant apaiser les cœurs de sa famille et de ses proches.