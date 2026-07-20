Le journaliste Mor Mbaye Cissé interjette appel de sa condamnation à six mois de prison avec sursis.

Poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, le journaliste de Seneweb, Mor Mbaye Cissé, a été condamné à six mois de prison assortis du sursis et à une amende de 500 000 F CFA. Contestant avec la plus grande fermeté cette sentence, il a décidé d'interjeter appel afin d'obtenir sa relaxe.



L'affaire, qui a éclaté en juin 2026, tire son origine d'un article de presse relatant l'arrestation du fils d'un magistrat officiant au Pool judiciaire financier (PJF).

La plume du reporter s'était alors appuyée sur les aveux initiaux du suspect, ce dernier ayant déclaré aux enquêteurs avoir soustrait les fonds incriminés dans le coffre familial.

Cependant, les zones d'ombre se sont dissipées lorsque le jeune homme a confessé que le magot provenait en réalité d'un braquage en bande organisée.



Face aux poursuites engagées pour avoir répercuté ces premiers éléments d'audition, Mor Mbaye Cissé et son conseil n'ont eu de cesse d'invoquer leur bonne foi.



Porté par la conviction de n'avoir fait qu'informer le public avec droiture, le confrère entend bien plaider son innocence et solliciter sa relaxe devant la juridiction de recours.