Le président Bassirou Diomaye Faye accorde au destin onusien de Macky Sall le suffrage du Sénégal

Le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a accordé une audience, le vendredi 17 juin 2026 au Palais de la République, à son prédécesseur, Monsieur Macky Sall, venu lui soumettre officiellement sa candidature aux fonctions de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU).



Selon les termes d'un communiqué émanant de la Présidence, cette haute entrevue s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de cordialité et de courtoisie républicaine. Elle témoigne de l'indéfectible attachement du Chef de l'État aux vertus du dialogue, au principe de la continuité de l’État, ainsi qu'à la préservation exclusive des intérêts supérieurs de la Nation.



Au terme de leurs délibérations, le Président Bassirou Diomaye Faye a résolu d'apporter l'onction et le soutien solennel du Sénégal à la candidature de son devancier pour présider aux destinées de l'organisation internationale.

À cet effet, le Chef de l’État a enjoint le Gouvernement ainsi que l'ensemble du réseau diplomatique sénégalais de mobiliser toutes les ressources nécessaires afin de promouvoir activement cette candidature auprès des États membres des Nations Unies.