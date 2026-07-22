Mame Makhtar Guèye : « Ma fille affirme avoir été… »

Dans un entretien accordé au quotidien L'Observateur, Mame Makhtar Guèye, vice-président de l'organisation Jamra, s'est exprimé sur l'arrestation de sa fille, F. B. Guèye, impliquée dans une affaire de trafic international de cocaïne et d'actes contre nature. Bien qu'il ait rapporté les propos de cette dernière, qui clame avoir été victime d'un « piège », son père s'est gardé de se prononcer sur le fond du dossier, s'en remettant pleinement à la décision des tribunaux.



Il exige une procédure « exemplaire », insistant sur le fait qu'il ne saurait y avoir de traitement de faveur ni de partialité dans cette affaire.Tout en concédant que cette situation constitue une douloureuse épreuve personnelle, le responsable de Jamra a réaffirmé la constance de son engagement.

Loin d'ébranler sa foi, cet événement semble exacerber sa détermination ; il exhorte ainsi les autorités judiciaires et les forces de l'ordre à mener leurs investigations « sans faiblesse ni complaisance ».

Dépeignant sa fille comme une jeune femme attachée aux siens, désireuse de faire carrière dans le secteur de l'événementiel et perfectionnant à cette fin ses compétences en anglais, il a confessé n'avoir jamais suspecté une quelconque dérive.

En guise de conclusion, l'interlocuteur du Groupe Futurs Médias a sollicité l'application rigoureuse de la loi, soutenant avec gravité que, si la culpabilité de sa fille était formellement établie, « la justice se devrait d'être encore plus sévère à son encontre qu'envers tout autre justiciable ».