Marième Faye Sall : L’élégance de la simplicité d’une ancienne Première dame

Après un séjour remarqué de quelques jours à Dakar — marqué notamment par l'organisation de sa célèbre soirée « Ngoyane » aux côtés de la cantatrice Fatou Guéwel Diouf —, l’ex-Première dame du Sénégal a repris les airs en direction du Maroc, voyageant avec la même discrétion qu'à son arrivée.



Fidèle à sa réputation de femme accessible et profondément humaine, Marième Faye Sall s’est prêtée de bonne grâce au jeu des photographies à bord d’un vol de la Royal Air Maroc. Sollicitée par de nombreux compatriotes désireux d'immortaliser ce moment, elle a affiché une proximité constante.



Parmi les passagers figurait Serigne Diané, jeune commerçant et militant engagé du parti « Rewmi » d'Idrissa Seck. En escale à Casablanca avant de rallier Paris, ce dernier a exprimé son admiration en demandant un cliché souvenir. Une requête acceptée avec spontanéité et bienveillance par l'épouse de Macky Sall.



Ce geste, salué par les témoins de la scène, illustre une nouvelle fois la noblesse d'âme et l'authenticité d'une grande dame.

Bon retour au Maroc, Madame Sall !

