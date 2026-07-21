Quinze nouveaux magistrats viennent renforcer les rangs du système judiciaire sénégalais

Quinze nouveaux magistrats, issus de la promotion 2024-2026 du Centre de formation judiciaire (CFJ), ont prêté serment ce lundi 20 juillet 2026 devant la Cour d’appel de Dakar, marquant ainsi leur entrée solennelle dans la prestigieuse institution.



La majestueuse salle d’audience s’est faite l’écrin des exhortations solennelles adressées à ces nouveaux dépositaires de l’autorité publique. Ouvrant la séance, le premier président de la Cour d’appel, M. Abdoulaye Ba, a rappelé aux récipiendaires l’essence même de leur vocation. « Le peuple sénégalais attend de vous, non pas que vous soyez des magistrats brillants, mais des magistrats justes », a-t-il magistralement soutenu. Il a ainsi souligné que l’excellence académique devait s’effacer devant la noblesse du jugement, qui incarne le socle de la stabilité institutionnelle, le rempart des libertés et le ciment de l’unité nationale.



Élargissant la perspective, le magistrat a ancré ce serment dans les tourments de notre époque : l’accélération fulgurante de l’information, la révolution numérique et la complexité croissante des litiges sont autant de défis contemporains qui exigent des institutions qu’elles répondent aux attentes d’une démocratie exigeante.



Abondant en ce sens, le procureur général près ladite Cour, M. Mbacké Fall, a rappelé les fondements inaliénables de la charge judiciaire. Il a enjoint les impétrants à faire fructifier les enseignements du CFJ pour épouser les mutations perpétuelles du droit. L’intégrité, l’impartialité et l’éthique ont été érigées en vertus cardinales, garantes de la confiance que le peuple place en son appareil judiciaire. Il a également insisté sur le devoir de réserve, cette contrainte absolue qui circonscrit leur liberté d’expression et dicte leur posture en tout temps et en tout lieu.



Enfin, le bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Aly Fall, a convoqué les principes de dignité, de loyauté et de secret professionnel pour parer ces nouveaux juges des atours de la probité. Rappelant que la justice n'est point l’œuvre d’un solitaire mais bien une symphonie collective, il a invité les magistrats à tisser des liens empreints de respect avec les avocats, huissiers et autres auxiliaires, condition sine qua non de l'édification d'une justice crédible et efficace.



À l’heure où les exigences de transparence et de protection des droits fondamentaux n’ont jamais été aussi prégnantes, ce renforcement des effectifs insuffle une dynamique nouvelle à la magistrature sénégalaise.