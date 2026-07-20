Remaniement dans les états-majors : Valse des officiers supérieurs au cœur de l’appareil militaire

Des informations glanées de bonnes sources par dakarposte, il s'avère que plusieurs mouvements stratégiques viennent d'être enregistrés au sein de la haute hiérarchie des forces armées sénégalaises, s'inscrivant dans le cadre réglementaire du Plan Annuel de Mutation (PAM).





Nouvelles affectations des officiers supérieurs



• Zone militaire n°1 : Le Colonel Massamba Thiam, précédemment en poste à la Zone n°3, assume désormais ce commandement.



• Zone militaire n°3 : Le Colonel Abdoulaye Mbengue, issu du Prytanée Militaire de Saint-Louis (PMS), en devient le nouveau responsable.



• Zone militaire n°6 : Le commandement est officiellement confié au Colonel Aba Wade.



• Zone militaire n°7 : Le Colonel Mouhamadou Abdoulaye Sylla succède au commandant sortant.



• Commandement des Opérations Spéciales (COS) : La direction de cette unité d'élite est dévolue au Colonel Théodore Adrien Sarr

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• Cabinet du CEMGA : Le Colonel Elhadj Omar Faye est nommé Chef de Cabinet du Chef d'État-Major Général des Armées.



• Institut de Défense du Sénégal : Le Colonel Clément Chrizogone Nassalan intègre l'établissement comme Directeur du Cours Supérieur de Guerre.



L'état-major précise que ces réaffectations relèvent de la gestion ordinaire et régulière des carrières militaires. Elles ne répondent à aucune circonstance conjoncturelle ou sécuritaire d'exception.

