Séisme politique à Bakel : Mamadou Coulibaly quitte le PASTEF pour sceller son alliance exclusive avec la dynamique présidentielle

Mamadou Coulibaly, Directeur général de la SEMIG SA et figure de proue du PASTEF qu’il a fondé et structuré dans le département de Bakel, acte sa rupture avec la formation politique pour s'engager pleinement aux côtés de Son Excellence, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye.



« Après une évaluation rigoureuse de nos bases, de riches consultations avec nos cadres et à l'écoute des diverses sensibilités de notre terroir, la conjoncture politique actuelle de notre pays m’impose un choix. En toute conscience, avec une responsabilité entière et en parfaite transparence, j’assume publiquement ma décision de me consacrer exclusivement à l’accompagnement du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dont nous avons collectivement porté le triomphe au pouvoir.



Cette orientation est le fruit d’une mûre réflexion. Elle procède d’une conviction cardinale : l’intérêt supérieur de la Nation doit impérativement prévaloir sur les contingences partisanes ou les ambitions personnelles.



C'est avec beaucoup d'humilité que je mesure le privilège de figurer parmi les cadres qui bénéficient de la haute confiance du chef de l'État. Une nomination à de telles fonctions publiques constitue le témoignage d'une considération majeure. En retour, cette marque de confiance exige une loyauté indéfectible, une cohérence sans faille et un sens aigu de l’État. Lorsqu’un Président de la République vous investit d’une mission au service de la patrie, la rectitude commande de lui vouer une fidélité absolue et de soutenir, avec détermination, la mise en œuvre de son grand projet républicain, dans le respect strict de nos institutions et du bien commun.



Originaire d’une contrée confrontée à de multiples défis structurels, je suis profondément imprégné des réalités quotidiennes et des aspirations légitimes de nos concitoyens, en particulier de notre jeunesse et de nos femmes.

Notre combat doit désormais se mener au cœur de la dynamique présidentielle. C'est à ses côtés que nous ferons aboutir les grands chantiers de notre territoire : l'édification tant attendue de l’hôpital de Bakel, l’électrification des villages enclavés, le déploiement de forages hydrauliques dans les localités défavorisées, ainsi que le désenclavement routier indispensable à l'essor socio-économique de notre département.



Les charges qui m’incombent aujourd’hui m’imposent un militantisme de l'action, tourné vers l’obtention de résultats tangibles pour nos populations. Mon engagement demeure entier envers cette jeunesse mobilisée par l’espoir du changement, et envers ces femmes que j'ai formées et qui aspirent désormais à des dispositifs de financement robustes pour pérenniser leurs activités économiques. Je leur dois cette constance et cette fidélité aux idéaux de progrès que nous partageons.



J’exhorte par conséquent les militants, les sympathisants ainsi que l’ensemble des citoyens épris d’un Sénégal souverain, juste, prospère et indivisible, à s'unir autour de cette dynamique présidentielle, sous le sceau des valeurs républicaines.

Apporter son concours au Président de la République ne saurait être assimilé à un reniement ; c’est un acte de salubrité publique, un arbitrage en faveur de l’unité, de la stabilité institutionnelle et de la réussite des réformes de structure attendues par le peuple. À l’heure où notre nation exige cohésion et responsabilité, j’assume souverainement cette transition. Elle est le prolongement logique de mes responsabilités actuelles. C’est avec cette même rigueur, cette déférence et ce dévouement patriotique que je continuerai à servir le Sénégal, aux côtés du chef de l'État, pour l'unique grandeur de notre pays et le bien-être de ses populations. »





Mamadou Coulibaly

Directeur Général de la SEMIG SA (Marché d’Intérêt National et Gare des Gros Porteurs)

Ancien coordinateur communal de Gabou (Bakel)

Ancien membre du MONCAP et Commissaire au placement des cartes

