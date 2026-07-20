Tragédie de la Cité Fayçal : l'autopsie du ressortissant chinois lève le voile sur l'horreur

L'examen thanatologique de la dépouille atteste de la cruauté inouïe de l'assaut. Le médecin légiste a en effet mis au jour une constellation de blessures létales : deux estafilades perforantes à l'épaule et à la cage thoracique gauche, autant de plaies de flanc entaillant le thorax droit, une perforation à la cuisse gauche, ainsi qu'une fracture costale doublée de graves lésions musculaires, vasculaires et viscérales, le tout scellé par une hémorragie d'une effroyable abondance.



L'enquête, d'abord diligentée par le commissariat de Golf Sud avant d'être confiée aux fins limiers de la Sûreté urbaine (SU), a d'ores et déjà permis de mettre aux fers trois individus. « D’autres maillons actifs de cette entreprise criminelle sont actuellement dans le collimateur des enquêteurs », avertit le journal L'Observateur.