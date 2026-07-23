UCAD : LE CONSEIL ACADÉMIQUE FIXE LES VACANCES AU 31 JUILLET ET LA RENTRÉE AU 15 OCTOBRE 2026

Le Conseil académique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) s’est réuni ce mercredi 22 juillet 2026 à la Salle des Actes du Rectorat, sous la présidence du Recteur et président du Conseil académique, le Professeur Alioune Badara Kandji.



À l’issue de cette session, les membres du Conseil ont arrêté les principales échéances du calendrier universitaire 2026-2027. Les vacances universitaires débuteront le 31 juillet 2026, tandis que la rentrée universitaire est fixée au 15 octobre 2026.



Le Conseil a également décidé que les inscriptions et réinscriptions seront ouvertes à partir du 1er septembre 2026, avec une clôture prévue au plus tard le 31 mars 2027.



Toutefois, afin de permettre l’achèvement de certaines activités pédagogiques spécifiques, certains établissements de l’université sont autorisés à poursuivre les enseignements et les apprentissages jusqu’au 10 août 2026.



Au-delà du calendrier académique, le Conseil académique a adopté plusieurs textes réglementaires portant sur la gouvernance, le fonctionnement et la vie institutionnelle de l’UCAD. Ces nouvelles dispositions concernent notamment l’organisation de certaines instances, le renforcement de la gouvernance de la recherche ainsi que la consolidation du cadre juridique, administratif et académique de l’université.











































Rts