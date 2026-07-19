Affaire Keur Yeurmandé: Les bouleversantes révélations d’une ex-employée qui accable « encore » Ndella Madior Diouf

Libérée sous contrôle judiciaire il y’a à peine deux mois, Ndella Madior Diouf multiplie les sorties médiatiques. Sur TikTok, elle anime des lives pour clamer son « innocence » et parler de tout. Une posture qui indigne une grande partie des Sénégalais, convaincus de sa culpabilité et choqués par l’absence de remords affichée.



Le ton est monté d’un cran ce week-end sur le plateau de l’émission « Confrontation » de la 2STV. Une ancienne employée bénévole de la pouponnière, Aïda Niang, a pris la parole en direct pour accabler son ex-patronne, invitée de l’émission. Elle dresse un tableau accablant de la gestion de Keur Yeurmandé et de la prise en charge des nourrissons, dont 6 sont sont décédés et certains inhumés clandestinement.



Alors que Ndella Madior évoque une potentielle ouverture d’une nouvelle structure, Aïda Niang alerte les autorités et révèle des faits qu’elle juge intolérables.



Pour rappel, l’affaire remonte au 28 décembre 2023. Une vidéo virale montrant des bébés amaigris et agonisants avait déclenché une vague d’indignation nationale et une pétition pour la fermeture immédiate de la pouponnière Keur Yeurmandé de Ndella Madior Diouf. A cet effet , cette dernière et certains de ses employés étaient arrêtés pour traite de personnes, exercice illégal de la médecine, privation de soins ayant entraîné la mort, mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance à personne en danger, homicide involontaire, non-déclaration de naissance et complicité.



































































































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