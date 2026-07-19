Deschamps explique son départ : "Il y avait un environnement qui était tellement irrespirable"

Le premier jour du reste de sa vie. Après quatorze ans sur le banc de l'équipe de France, Didier Deschamps s'en est levé pour la dernière fois, samedi soir, après la petite finale de la Coupe du monde perdue face à l'Angleterre (4-6). Et si "DD" en a profité pour remercier toutes les composantes des Bleus après la rencontre, non sans avoir les yeux rougis, il a mis les choses au clair concernant les raisons de son départ. Sans langue de bois.



"L'équipe de France est au-dessus de tout. Elle ne m'appartient pas. J'ai été à son service en mission pendant quatorze ans. Il n'y a rien qui est au-dessus de ce maillot, a-t-il déclaré très ému au micro de M6. J'ai décidé que ça devait s'arrêter. Et si j'ai décidé, ce n'est pas pour moi, je vous le dis sincèrement, c'est pour le bien de l'équipe de France. Je ne l'ai peut-être pas dit, je vais vous le dire en toute honnêteté, ce n'est pas pour moi que j'ai pris cette décision. Parce qu'il y avait un environnement qui était tellement irrespirable par rapport à moi, l'équipe de France ne mérite pas ça."





S'il évoque probablement là toutes les critiques dont il a fait l'objet ces dernières années malgré un bilan plus qu'honorable, "DD", qui sera remplacé par Zinedine Zidane, assure que son choix "ne s'est pas fait du jour au lendemain".



Depuis que ç'a été annoncé, c'était beaucoup mieux pour l'équipe de France. J'aurais pu avant la Coupe du monde, pendant la Coupe du monde, prendre une décision. Je n'ai pas voulu, car je respecte trop l'équipe de France." Et c'est pour cette raison qu'à partir d'aujourd'hui, il s'interdit, comme "devoir de réserve", "de pouvoir parler de l'équipe de France".