Incendie à la mairie de Touba : la prompte intervention des sapeurs-pompiers sauve les archives de l'état civil de la destruction

En ce dimanche matin, les locaux de la mairie de Touba ont été le théâtre d’un violent incendie qui, s’il a causé d’importants ravages matériels, a fort heureusement épargné le sanctuaire de l’état civil.



Le sinistre a pris naissance à l’aube dans un entrepôt situé au rez-de-chaussée de l’édifice. Alertée dès sept heures, la 23ᵉ compagnie d’incendie et de secours de la ville a fait montre d’une promptitude exemplaire. « Notre premier détachement a atteint les lieux six minutes seulement après l’appel initial. Le brasier faisait rage au rez-de-chaussée, embrasant un magasin d’une superficie de quelque 144 mètres carrés. Nous avons sur-le-champ engagé les manœuvres d'extinction », a rapporté le capitaine Modou Tine, commandant de la compagnie.



La tâche des soldats du feu s'est toutefois révélée ardue. La configuration complexe des pièces entravait l'accès direct au cœur du foyer, contraignant les secouristes à déployer des trésors d'ingéniosité pour contenir la fureur des flammes avant de prétendre les étouffer. « Notre priorité absolue fut de circonscrire l’incendie dans son espace originel afin de conjurer tout risque de propagation. À sept heures cinquante-trois minutes, le péril était définitivement écarté », a précisé l'officier. Cette opération d'envergure a requis la mobilisation de deux fourgons pompe-tonnes et de vingt-cinq hommes déterminés.



Par-delà la lutte contre les éléments, les sauveteurs ont mis un point d'honneur à soustraire aux flammes les biens les plus précieux de la commune, au premier rang desquels figuraient les mémoires administratives. « Nous avons veillé avec une rigueur extrême à ce que le feu n’affectât point le bureau des archives, dont l'intégralité des documents a pu être extraite à temps », s'est félicité le capitaine Tine.



Le magistrat de la cité, Monsieur Abdou Lahat Ka, a ultérieurement précisé que le dépôt ainsi dévasté recelait des fournitures diverses, des climatiseurs, des lampadaires ainsi que des équipements dévolus aux services municipaux. Il a exprimé sa profonde gratitude envers la réactivité et le professionnalisme des sapeurs-pompiers, grâce auxquels le service de l’état civil est demeuré intact.



Selon l’édile, seuls quelques registres ont souffert des stigmates de l’eau projetée lors du sauvetage. Un moindre mal, a-t-il rappelé, puisque la municipalité a entrepris depuis lors une vaste entreprise de numérisation de ses actes civils. « Ce processus architectural est aujourd'hui fort avancé, ce qui nous préserve de toute perte irréparable », a-t-il rassuré.



Le mystère demeure quant aux origines de cette matinée de cendres. Le capitaine Modou Tine a jugé prématuré de formuler la moindre conjecture, s'en remettant aux conclusions futures de l'enquête minutieuse qui devra être diligentée.



Au terme de cette épreuve, le maire de Touba a saisi l'occasion pour lancer un plaidoyer vibrant en faveur de l'implantation d'un camp spécial de sapeurs-pompiers au sein de sa commune. Une telle structure, solidement dotée en effectifs et en moyens logistiques d'avant-garde, apparaît désormais indispensable pour veiller sur le destin d’une métropole en constante et fulgurante expansion.